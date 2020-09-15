Особенностью местных выборов 2020 года является участие большого количества так называемых региональных политических партий - партий, выдвигающих кандидатов только в пределах отдельных областей, районов или городов.

Почти половина зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировала участие в местных выборах.

Читайте такжеБудут пускать с температурой: в ЦИК объяснили, как пройдут выборы в условиях карантинаОб этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины. Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии, всего об участии в выборах заявили 194 политические партии.

При этом отмечается, что всего в Украине на 1 января 2020 года было зарегистрировано 349 политических партий. Таким образом, почти половина партий проигнорировала выборы.

«Количество партий, заявивших об участии в местных выборах, значительно ниже, чем количество официально зарегистрированных партий. Основная причина этого - фиктивность значительного количества политических партий, существующих только на бумаге, однако участия в избирательных процессах фактически не принимающих. Это касается как общенационального уровня, так и уровня местных советов», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что также «нужно учитывать тот факт, что не все из тех партий, которые заявили об участии в местных выборах, реально будут активно выдвигать кандидатов. Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже «перепродать» их в пользу более известных политических сил».

В КИУ отметили, что об участии в предыдущих местных выборах 2015 года заявляли 140 партий, почти на полсотни меньше, чем на выборах 2020 года.

"Особенностью местных выборов 2020 года является участие в выборах значительного количества так называемых региональных политических партий. То есть, политических сил, которые выдвигают кандидатов только в пределах отдельных областей, районов и даже городов. В частности, об участии в выборах заявили такие партии как «Рівне разом», «Херсонці», «Блок Кернеса – успішний Харків», «Партія чернівчан», «Березанська громада», «Біла Церква разом», ВО «Черкащани», «Партія вінничан», «Патріоти Волині», «Рідне Закарпаття», «Миколаївці», «Команда Дніпра» («Ривне вместе», «Херсонцы», «Блок Кернеса - успешный Харьков», «Партия черновчан», «Березанская громада», «Белая Церковь вместе», ВО «Черкасчане», «Партия винничан», «Патриоты Волыни», «Родное Закарпатье», «Николаевцы», «Команда Днепра») и другие", - отметили в КИУ.

Местные выборы в Украине

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Перевод: Инна Андалицкая