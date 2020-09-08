Комиссия зарегистрировала Сергея Суханова, выдвинутого политической партией "Партия Сергея Суханова".

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты в 208-м округе (Черниговская область).

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

Комиссия зарегистрировала Сергея Суханова, выдвинутого политической партией "Партия Сергея Суханова".

Согласно представленным документам, он адвокат, возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Ассоциация потребительской безопасности Украины" и проживает в Днепре.

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ЦИК на 25 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давиденко.

2 сентября ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты - самовыдвиженца Алексея Оскера (беспартийный), а 4 сентября - самовыдвиженца Михаила Побигая (беспартийный).

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Перевод: Антонина Доломанжи