Дубинский: избирательная кампания не должна стать игрой в поддавки Кличко

Публичных праймериз, по мнению депутата, не получилось.

Народный депутат, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский исключил свой выход из одноименной партии.

Об этом политик заявил в прямом эфире канала «Наш».

«Я себя и дальше вижу в партии «Слуга народа», потому что у нас пока есть все возможности для исполнения тех обещаний, которые даны людям, а не внешним кураторам. Планирую продолжить заниматься киевской кампанией, так как ею по сути больше никто не занимается. Как политик, и киевлянин, который видит коррумпированность столичной власти и необходимость ее изменений», - заявил Дубинский.

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Он отметил, что принципиально важный вопрос, чтобы кампания по выборам мэра столицы не стала игрой в поддавки в интересах Кличко.

«Я не понимаю, будет ли бороться против Кличко вся машина, которая стоит за спиной кандидата от Слуги Народа? Я буду помогать, и это просьба президента, что бы мы победили Кличко вместе», - сказал политик.

В то же время, по мнению Дубинского публичных праймериз не получилось.

«Я думал, праймериз – это когда жители Киева и киевские мажоритарщики определяют кандидата в мэры. Потому что они понимают проблемы, с кем придется столкнуться, как будет вестись кампания и что нужно городу. При всем уважении, когда голосуют представители Горишних Плавней или Винницы за кандидаты в мэры столицы, это как-то странно. К тому же, ни одной программы представлено не было, а кандидатам дали выступить всего по четыре минуты. Но это решение президента, ему виднее», - говорит нардеп.

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Он подчеркнул, что верит в победу кандидата от «Слуги народа», если над этим будет работать команда, и не согласен с пораженческими настроениями о том, что мы уже проиграли Кличко.

«Меня очень беспокоит тот факт, что я не вижу никакой политической кампании против Кличко, которая была бы борьбой. Сейчас такое впечатление, что Кличко не существует в нашей парадигме, и непонятно, за что мы боремся. Очень хочется, чтобы кампания как-то вырисовалась. При таком подходе мы наберем 15 депутатов, будем глухой оппозицией, не сможем ни на что не влиять и в конце концов повторим судьбу «Самопомощи», - считает Александр Дубинский.

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