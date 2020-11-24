Несмотря на прогнозы экзит-пола представитель Европейской Солидарности Александр Третьяк победил своего соперника - представителя партии «Ровно вместе» Виктора Шакирзяна.

В Ровно вечером 24 ноября объявлены результаты выборов второго тура городского головы Ривне.

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Как передает корреспондент УНИАН, 24 ноября после 18 часов Ривненская ТИК объявила протокол заседания по результатам подсчета голосов на выборах городского головы Ривне во втором туре, который состоялся 22 ноября. Согласно решению комиссии, поддержанного большинством голосов, мэром Ривне стал представитель «Европейской Солидарности» Александр Третьяк. За него отдали голоса 50,24% избирателей. Он получил примерно на 1400 голосов больше, чем его конкурент - представитель партии «Рывне разом» Виктор Шакирзян.

Выборы в Ривне: данные экзит-полов

Согласно данным экзит-пола, во втором туре выборов городского председателя Ривне побеждает представитель партии «Ривне разом» Виктор Шакирзян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Социс».

По данным экзит-пола, Шакирзян получает 50,94% голосов избирателей, его оппонент Александр Третьяк («Европейская солидарность») - 46,03%.

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Автор: Петр Хромых