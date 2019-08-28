ЦИК завершила регистрацию народных депутатов

Сегодня зарегистрировано 15 нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 14 - в одномандатных избирательных округах.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутата Украины.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня зарегистрировано 15 народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 14 - в одномандатных избирательных округах.

Так, по списку партии «Слуга народа» зарегистрировано 11 депутатов: Дмитрий Наталуха (включен в избирательный список под № 14), Алексей Оржель (№ 16), Андрей Герус (№ 17), Денис Малюська (№ 21), Вадим Струневич (№ 40), Ольга Саладуха (№ 57), Ольга Савченко (№ 66), Александр Мережко (№ 85), Андрей Мотовиловец (№ 93), Ирина Аллахвердиева (№ 116), Елена Хоменко (№ 129).

Кроме того, от партии ВО «Батькивщина» зарегистрирован Алексей Кучеренко (включен в избирательный список под № 18), от партии «Европейская солидарность» - Петр Порошенко (№ 1), от партии «Голос» - Святослав Вакарчук (№ 1) и Юлия Клименко (№ 2).

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Также были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах. Среди них: Елена Криворучкина (ОИО № 32), Муса Магомедов (ОИО № 45), Максим Ефимов (ОИО № 48), Александр Матусевич (ОИО № 86), Валерий Колюх (ОИО № 92), Ярослав Рущишин (ОИО № 117) Олег Колев (ОИО № 134), Владимир Иванов (ОИО № 185), Андрей Стрихарский (ОИО № 196), Олег Семинский (ОИО № 205), Борис Приходько (ОИО № 210), Леся Забуранная (ОИО № 216), Дмитрий Гурин (ОИО № 218), Людмила Буймистер (ОИО № 223).

Таким образом, по состоянию на 28 августа ЦИК зарегистрировала 424 народных депутата Украины: 225 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 199 - избранных в ОИО..

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля 2019 года. 3 августа ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам. 5 августа ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198 одномандатных избирательных округах из 199.

16 августа Центральная избирательная комиссия самостоятельно установила результаты внеочередных парламентских выборов в последнем мажоритарном избирательном округе №210, предварительно распустив состав ОИК.