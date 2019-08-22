Один из избранных народных депутатов от "Слуги народа" отказался от мандата

ЦИК признала Лысюка не получившим мандат, и признала избранным депутатом Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк (№69 в избирательном списке партии) отказался от депутатского мандата.

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Как передает корреспондент УНИАН, учитывая обстоятельства ЦИК признала Лысюка не получившим мандат, и признала избранным депутатом Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).

По словам члена ЦИК Екатерины Махницкой, 21 августа Лысюк лично подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата.

Таким образом, согласно ч.4 ст.101 закона о выборах народных депутатов, ЦИК должен признать избранным следующего по очередности кандидата в нардепы, которой является Хоменко.

Справка УНИАН. Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Окончил юрфак академии СБУ. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Как сообщал УНИАН, ЦИК зарегистрировала уже свыше 300 депутатов Рады.