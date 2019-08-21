ЦИК зарегистрировала уже более 300 депутатов Рады

Кроме того, Комиссия установила результаты выборов в округе № 198.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 83 народных депутата Украины и установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в ОИО № 198.

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Соответствующие решение принято на заседании ЦИК, сообщает пресс-служба Комиссии.

В частности, зарегистрировала 47 народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 36, избранных в одномандатных избирательных округах.

Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в ОМИО и 155 - избранных в ОИО.

Кроме того, ЦИК приняла постановление "О выполнении судебных решений", которым установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в ОИО № 198.

«В соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины" на основании протокола ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 198 с пометкой "Уточненный" ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 198, признав избранным народным депутатом Украины Рудика С. Я.», - говорится в сообщении.

Также ЦИК внесла изменения в состав отдельных ОИК, образованных в соответствии с постановлением от 31 мая 2019 года № 919.