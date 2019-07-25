На выборах в Раду админресурс не использовался в пользу конкретной партии - "Опора"

По словам аналитика сети "Опора" Александра Клюжева, злоупотребления на досрочных выборах в Верховную Раду наблюдались на уровне избирательных округов.

На внеочередных выборах в Верховную Раду административный ресурс не использовался в пользу конкретной партий в масштабах страны.

Об этом в эфире "Громадського" заявил аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

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"Положительным я считаю, что административный ресурс не использовался в пользу конкретной партии в пределах целой страны, хотя злоупотребления административным ресурсом были обнаружены на уровне округов", - сказал он.

Проблемой последних парламентских выборов Клюжев назвал косвенный подкуп избирателей и массовые процедурные нарушения.

Представитель "Опоры" отметил, что пока не замечены округа, где невозможно будет установить результаты голосования.

21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным обработки ЦИК 99,94% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 13,04%, "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 8,18%, "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко – 8,10%, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 5,82%.