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Результаты выборов в Раду после обработки ЦИК более 97% протоколов: партия Порошенко дышит в затылок "Батькивщине"

17:18, 23 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,12% избирателей, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04%, ВО «Батькивщина» - 8,18%, «Европейскую солидарность» - 8,12%, «Голос» - 5,84%.

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Теги: #Рада#выборы#ЦИК#партия Батькивщина