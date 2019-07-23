Результаты выборов в Раду после обработки ЦИК более 97% протоколов: партия Порошенко дышит в затылок "Батькивщине"

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04%, ВО «Батькивщина» - 8,18%, «Европейскую солидарность» - 8,12%, «Голос» - 5,84%.

По данным обработки 97,13% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,12% избирателей, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04%, ВО «Батькивщина» - 8,18%, «Европейскую солидарность» - 8,12%, «Голос» - 5,84%.

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.