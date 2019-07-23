ЦИК осталось обработать менее 4% протоколов: какие партии проходят в Раду
16:04, 23 июля 2019Выборы 2019
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Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,17%, «Европейскую солидарность» - 8,12%, «Голос» - 5,84%.
В парламент проходят пять партий / фото УНИАН
По данным обработки 96,58% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.
Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
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За «Слугу народа» проголосовали 43,12% избирателей;
партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%;
ВО «Батькивщина» - 8,17%;
«Европейскую солидарность» - 8,12%;
«Голос» - 5,84%.
За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.
Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.
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