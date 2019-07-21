На Львовщине члены УИК досрочно заполнили протоколы о подсчете голосов - ОПОРА

В документах вписаны фамилии членов комиссии, кандидатов, заместитель председателя УИК уже поставил подпись в протоколе.

На участке №460864 села Ушковичи Перемышлянского района Львовской области избирательная комиссия досрочно заполнила протоколы о подсчете голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №123.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

«В документах вписали фамилии членов комиссии, кандидатов. Также заместитель председателя УИК уже поставил подпись напротив своей фамилии в протоколе», - информируют наблюдатели.

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Полицейские на месте опросили членов комиссии. По словам председателя окружной избирательной комиссии №123 Николая Гороха, эти протоколы изъяли и спрятали в сейф.

Как сообщал УНИАН, ранее наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факты досрочного заполнения протоколов о подсчете голосов на двух избирательных участках в Одесской области.

В ОПОРЕ напоминают, что подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования или результатах выборов до его заполнения, или составление или подписание такого протокола не на заседании избирательной комиссии, на котором осуществляется подсчет голосов избирателей или установления итогов голосования, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.