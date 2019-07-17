ЦИК передала дополнительные бюллетени на зарубежные участки

Передача бюллетеней в количестве 288 экземпляров представителю МИД состоялась сегодня на заседании Комиссии.

Центральная избирательная комиссия передала участковым избиркомам заграничного избирательного округа еще 288 дополнительно изготовленных бюллетеней для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, передача бюллетеней в количестве 288 экземпляров представителю Министерства иностранных дел состоялась сегодня на заседании Комиссии.

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По словам члена ЦИК Ольги Лотюк, в Центризбирком поступило представление от МИД относительно того, что в популярных местах отдыха туристов, в частности, Черногории и Анталии, количество избирателей возросло из-за украинцев, сменивших место голосования.

Из-за этого Центризбирком дозаказал избирательные бюллетени. После завершения процедуры передачи бюллетеней был составлен соответствующий протокол, который подписали все члены ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 15 июля на 102 зарубежных избирательных участка были переданы 449 тысяч 172 бюллетеня.