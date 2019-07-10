Свежий опрос показал, какие партии проходят в Раду: "Слуга народа" остается лидером, "Голос" теряет позиции

По данным КМИС, в парламент проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Партия "Слуга народа", согласно исследованию электоральных настроений избирателей, увеличила рейтинг поддержки до 48,5%.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам, 65,9% респондентов точно или скорее собираются голосовать на внеочередных парламентских выборах 21 июля, в том числе 48,8% точно собираются голосовать.

Среди всех респондентов, которые точно или скорее собираются голосовать, ответы распределились следующим образом: партию "Слуга народа" готовы поддержать 37,8% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11%, партию "Европейская солидарность" - 7,2%, ВО "Батькивщина" - 4,8%, партию "Голос" - 3,4%.

При этом партию "Сила и честь" поддерживают 2,5% респондентов, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 2%.

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Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то, заявляют социологи, сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют четыре партии: "Слуга народа" (48,5%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,1%, "Европейская солидарность" - 9,2%, "Батькивщина" - 6,2%.

Эти политические силы преодолевают 5-процентный барьер и уверенно проходят в Верховную Раду.

Другие политические силы набирают меньше проходного барьера: "Голос" - 4,4%, "Сила и честь" - 4,1%, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 2,5%, Радикальная партия - 2, 4%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3%.

Остальные политические силы получают менее 2% голосов респондентов.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме Крыма) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.