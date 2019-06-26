Выборы в Раду: желающих стать нардепами набралось почти 6 тысяч

Из них более 3 тысяч человек – кандидаты-мажоритарщики и 2 тысячи 674 – кандидата, включенные в списки 21 партии.

В Верховную Раду баллотируются 5 тысяч 845 кандидатов, из них 3 тысячи 171 кандидат-мажоритарщик и 2 тысячи 674 кандидата, включенные в списки партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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По ее словам, в одномандатных избирательных округах баллотируются 1 тысяча 735 самовыдвиженцев и 1 тысяча 436 человек, выдвинутых политическими партиями.

Слипачук также отметила, что в целом документы для регистрации своих избирательных списков подали 24 партии, трем из них было отказано в регистрации.

Глава комиссии рассказала и о гендерном распределении кандидатов в народные депутаты. Так, женщин среди них 22,51%, а мужчин 77,49%.

Возраст самого старшего кандидата, по ее словам, составляет 82 года, а младшего - 21.

Слипачук добавила, что 91,44% кандидатов имеют высшее образование, 2,02% - среднее специальное, 3,05% - общее среднее, 3,42% - профессионально-техническое.

Она отметила, что большую часть документов ЦИК получила уже в последние дни, в которые была возможна подача документов для регистрации кандидатов в народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 июня, ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты.