Саакашвили обвинил Порошенко и его людей в недопуске партии на выборы

Политик отреагировал на отказ Центризбиркома в регистрации кандидатов от "Руха новых сил".

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили связывает недопуск кандидатов от своей политсилы на внеочередные парламентские выборы с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенное им же ЦВК", - написал Саакашвили, комментируя отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил".

Как сообщал УНИАН, на очередном заседании 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил".

В комиссии пояснили, что внеочередной съезд "Руха новых сил", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов, "состоялись в нарушение требований устава этой партии".