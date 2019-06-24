цей матеріал доступний українською

Саакашвили обвинил Порошенко и его людей в недопуске партии на выборы

09:20, 24 июня 2019
Выборы 2019
534 0
Михеил Саакашвили / фото REUTERS

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили связывает недопуск кандидатов от своей политсилы на внеочередные парламентские выборы с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСуд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенное им же ЦВК", - написал Саакашвили, комментируя отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил".

Как сообщал УНИАН, на очередном заседании 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил".

В комиссии пояснили, что внеочередной съезд "Руха новых сил", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов, "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Саакашвили#парламентские выборы 2019#Рух нових сил