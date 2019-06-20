"Победа": у Зеленского прокомментировали решение КСУ о роспуске Рады

В команде президента заявляют, что суд принял важное решение.

У президента Владимира Зеленского назвали победой решение Конституционного суда, которым признан конституционным указ президента о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает Telegram-канал «Команда Зеленского».

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«Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным. Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно".

Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов.

После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.

Сегодня, 20 июня, КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске парламента.