Саакашвили советуется со сторонниками, объединяться ли с Гриценко

Лидер "Руха новых сил" уверяет, что все будут решать люди.

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили спрашивает у своих сторонников, объединяться ли ему с партией "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

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"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - отметил политик.

Как сообщал УНИАН, 8 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух новых сил" для совместного участия в досрочных парламентских выборах.

Ранее Михеил Саакашвили отказался от предложения городского председателя Киева Виталия Кличко стать главой партии «УДАР» и пойти с этой политсилой на парламентские выборы.