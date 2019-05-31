ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов в нардепы на внеочередных выборах

По состоянию на 31 мая зарегистрировано 10 кандидатов в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала еще девять кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, комиссия зарегистрировала Олега Мисирука в одномандатном избирательном округе № 21 (Волынская обл.), Ольгу Бабенко - № 33 (Днепропетровская обл.), Вадима Кривохатько - № 82 (Запорожская обл.), Владимира Карплюка - № 95 и Алексея Здоровца - № 97 (Киевская обл.), Леонида Климова - № 137 (Одесская обл.), Алексея Тесаловского - № 174 (Харьковская обл.), Александра Супруненко - № 216 и Евгения Радько - № 218 (г. Киев).

Таким образом, по состоянию на 31 мая зарегистрировано 10 кандидатов в народные депутаты, отказано в регистрации - двум.

Как сообщал УНИАН, 29 мая ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 Владимира Пригладя.