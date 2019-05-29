На парламентских выборах "партия мэров" может показать результат выше 5% – политолог

"Партия мэров" во главе с харьковским городским главой Геннадием Кернесом и одесским городским главой Геннадием Трухановым может претендовать на парламентских выборах не только на необходимые для прохода в Раду 5% голосов, но и на более высокий результат.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, блоггер Денис Гороховский.

"Лично мне кажется, что о серьезности партии можно судить по двум критериям – политический вес и опыт ее лидеров и реальная электоральная база на момент создания. Потому что все истории про то, что мы вот сейчас создадимся, а потом нас начнут любить – это в пользу бедных", - пишет Гороховский.

"Собственно, к чему я? Кернес, Труханов и еще ряд сотоварищей решили создать свою политическую партию и самостоятельно пойти на выборы в Раду. Такая себе партия мэров. Концепция партийная тоже проста и понятна: децентрализация, уменьшение влияния Киева на процессы в регионах и выбивание денег с бюджета на нужды городов", – считает Гороховский.