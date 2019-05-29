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На парламентских выборах "партия мэров" может показать результат выше 5% – политолог

18:27, 29 мая 2019
Выборы 2019
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Фото УНИАН

"Лично мне кажется, что о серьезности партии можно судить по двум критериям – политический вес и опыт ее лидеров и реальная электоральная база на момент создания. Потому что все истории про то, что мы вот сейчас создадимся, а потом нас начнут любить – это в пользу бедных", - пишет Гороховский. 

"Собственно, к чему я? Кернес, Труханов и еще ряд сотоварищей решили создать свою политическую партию и самостоятельно пойти на выборы в Раду. Такая себе партия мэров. Концепция партийная тоже проста и понятна: децентрализация, уменьшение влияния Киева на процессы в регионах и выбивание денег с бюджета на нужды городов", – считает Гороховский.

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