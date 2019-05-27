В партии "Слуга народа" рассказали, где будут брать средства на избирательную кампанию

Политическая сила во время кампании будет делать ставку на рекламу в Интернете.

Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, предвыборная кампания будет финансироваться за счет средств большого количества физических и юридических лиц, жертвовать небольшие суммы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Это не так дорого, как нас пугали, наша кампания имеет огромное количество физических доноров, которые понемногу (финансируют - УНИАН), но их много. У нас есть много физических людей-доноров, юридических лиц, которые готовы небольшие суммы нам жертвовать. Мы будем, конечно, к ним обращаться», - заявил он.

Однако, по словам Корниенко, согласно закону о финансировании политических партий, «Слугу народа» не смогут в этом году финансово поддерживать те, кто участвовал в финансировании президентской кампании Владимира Зеленского.

Корниенко добавил, что в партии еще не оценивали стоимость предвыборной кампании. «Очень многое зависит от, скажем так, конъюнктуры рекламной, наличия слотов. Мы сейчас ведем переговоры, в первую очередь, по медийке», - добавил он.

«Мы умеем работать в Интернете, как оказалось, и там немного иной порядок цен, и там за те же деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, можно провести на выборы на два округа. Поэтому для нас это все равно будет немного дешевле», - добавил он.

Корниенко также рассказал, что 8 июня на съезде будет обнародована программа, идеологические основы, все кандидаты в народные депутаты на мажоритарных округах и партийный список "Слуги народа".