Партия "Слуга народа" планирует самостоятельно сформировать коалицию в новой Раде

По словам руководителя штаба партии, это является задачей максимум.

Руководитель избирательного штаба политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила по результатам досрочных парламентских выборов планирует самостоятельно сформировать коалицию в будущем составе Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы не планируем обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал председателем партии "Слуга народа".

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко также рассказал, что 8 июня на съезде будет обнародована программа, идеологические основы, кандидаты в народные депутаты на мажоритарных округах и партийный список.