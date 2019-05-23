В Верховном суде зарегистрировано уже два иска против указа президента о роспуске парламента
В Верховном суде зарегистрированы уже два иска об обжаловании указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.
Как сообщается на сайте суда, сегодня в Верховный суд поступили два исковых заявления о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
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Оба заявления поданы физическими лицами.
В суде сообщают, что, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.
Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах по указанным делам.
Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.
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21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
Сегодня, 23 мая, указ вступил в силу – документ опубликован в официальном издании «Правительственный курьер».
Также сегодня координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк заявил, что возглавляемая им организация обжаловала указ президента в Верховном суде.
Кроме того, фракция «Народный фронт» инициирует представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.