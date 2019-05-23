В Верховном суде зарегистрировано уже два иска против указа президента о роспуске парламента

Судья Верховного суда в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о последующих процессуальных действиях.

В Верховном суде зарегистрированы уже два иска об обжаловании указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Как сообщается на сайте суда, сегодня в Верховный суд поступили два исковых заявления о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

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Оба заявления поданы физическими лицами.

В суде сообщают, что, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах по указанным делам.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

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21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Сегодня, 23 мая, указ вступил в силу – документ опубликован в официальном издании «Правительственный курьер».

Также сегодня координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк заявил, что возглавляемая им организация обжаловала указ президента в Верховном суде.

Кроме того, фракция «Народный фронт» инициирует представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.