ЦИК раскрыла первые данные о явке избирателей на участки

Активнее всех утром голосовала Полтавская область.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала первые данные по явке избирателей на 11:00.

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Согласно информации на сайте ЦИК, в комиссию поступила информация с 34 территориальных избирательных округов. Всего по Украине проголосовали 14,11% избирателей.

В Донецкой области по состоянию на 11:00 явка составила 19,3% избирателей, в Луганской - 20,65%. В Днепропетровской - 14,2%, в Ровенской - 12,38%. В Харьковской - 16,51%, В Хмельницкой - 12,95%.

Активнее всех утром голосовала Полтавская область - 23,26%.

В Киевской области явка пока составляет 4,62%, в Киеве - 11,09%.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.