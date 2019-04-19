Эксперты высказали свое мнение по поводу дебатов на стадионе (видео)

По словам экспертов, дебаты получились довольно эмоциональными, но без взрывов агрессии.

На НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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Эксперты высказали свое мнение по поводу того, как они прошли. В частности, Александр Солонтай отметил, что хорошо что кандидаты пожали друг другу руки в начале дебатов, потому что в конце это было бы сделать трудно. Он отметил два положительных момента - первый из них - все происходило спокойно, и второй - это то, что кандидаты выступили на одной сцене. "Этим они показали, что Украина не разделена", - считает эксперт. Он добавил, что считает это импровизацией, но хорошо, что она произошла.

Владимир Фесенко в свою очередь отметил, что, возможно, на счет сцены это была заготовка команды Порошенко. "Вообще у команды Порошенко заготовок было больше", - сказал Фесенко, вспомнив о флагах и военных. "Вообще нервные были дебаты. Обвинения были острые", - сказал политолог. При этом он отметил, что Зеленский сначала был спокоен, в отличие от Порошенко, но в ходе дебатов тоже начал нервничать, но удалось удержаться от выбросов агрессии". "Первый блин более менее удался", - отметил Фесенко.

Психолог Екатерина Гольцберг сказала, что каждый из кандидатов играл на поле другого, Порошенко взял более эмоциональное поле Зеленского, а Зеленский взял поле Порошенко и в дебатах использовал факты.