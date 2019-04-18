Дебаты на "Олимпийском": поклонников разных кандидатов разместят в отдельных секторах - МВД

Окончательное решение относительно размещения граждан на стадионе зависит от договоренностей предвыборных штабов кандидатов.

По предварительным договоренностям предвыборных штабов кандидатов в президенты Украины, в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов будут размещать в разных секторах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк.

"По последним договоренностям, я имею в виду проведение самих дебатов и размещение сторонников одной и другой стороны - по последним согласованиям, насколько у нас есть информация, они все-таки будут разделены", - заявил Шкиряк.

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"Как будет дальше, нам сложно сказать, поскольку мы реагируем и исходим исключительно из той ситуации, которая согласуется штабами обоих кандидатов", - добавил он.

Таким образом, окончательное решение относительно размещения граждан на стадионе зависит от договоренностей предвыборных штабов кандидатов.

Правоохранительные органы готовы к предотвращению любых попыток, в том числе российских спецслужб, дестабилизировать ситуацию во время проведения дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Шкиряк отметил, что по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова 17 апреля состоялось совещание с представителями обоих штабов кандидатов в президенты, на котором "были приняты предварительные согласования относительно того, каким образом эти дебаты будут проводиться".

При этом Шкиряк заявил, что окончательный формат дебатов зависит от договоренностей штабов, Общественного вещателя и Центральной избирательной комиссии.

"Но, хотим сказать о том, что подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к выполнению поставленных задач по защите и осуществлению всех необходимых мер безопасности для тех, кто будет присутствовать на НСК "Олимпийский" во время проведения дебатов", - отметил Шкиряк.

Он напомнил, что в МВД ожидают, что на дебаты придут до 60 тыс. граждан.

Шкиряк подчеркнул, что Национальная полиция, Нацгвардия и подразделения ГСЧС будут принимать все необходимые меры безопасности, чтобы "не допустить каких-либо внештатных ситуаций или провокационных действий".

В то же время он заявил, что в МВД надеются, что штабы кандидатов вскоре сообщат об окончательно оговоренном формате проведения дебатов.

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По словам Шкиряка, на входе на стадион будут установлены рамки с металлоискателями и будет осуществляться поверхностный осмотр граждан. В то же время любые запрещенные предметы, такие как файеры, петарды, ножи, оружие или другие предметы, которые могут быть элементом для осуществления провокаций, будут изыматься.

"Я думаю, что никому не нужно объяснять, что, к сожалению, при таком огромном количестве людей растет уровень террористической угрозы, как и не вызывает сомнений то, что российские спецслужбы всегда готовы включиться в определенные процессы для того, чтобы дестабилизировать нашу страну изнутри, но мы сделаем все на предупреждение для того, чтобы таких рисков не допускать", - подчеркнул Шкиряк.

Также советник министра заявил, что вокруг "Олимпийского" возможно ограничение движения транспорта.

Предварительно планируется, что к обеспечению порядка на стадионе и возле него будет привлечено около 10 тысяч правоохранителей.