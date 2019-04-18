"У него все получится": жена Зеленского поделилась своими ожиданиями от дебатов

Она подчеркнула, что всю свою предвыборную программу Зеленский не пытался играть в политика – «он каким был, таким и остался».

Владимир Зеленский однозначно может противостоять Петру Порошенко в дебатах, которые состоятся уже в эту пятницу.

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Такое мнение выразила жена кандидата в президенты Елена Зеленская, передает «Апостроф».

«Конечно, любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, наш гарант - очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он сейчас готовится», – отметила Елена.

Она подчеркнула, что всю свою предвыборную программу Зеленский не пытался играть в политика – «он каким был, таким и остался».

«Все его публичные высказывания, все интервью, все видео были неподготовленными. Возможно там были какие-то недостатки, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты - это публичное выступление, а он в этом выглядит хорошо», – добавила жена Зеленского.