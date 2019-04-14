Порошенко о видеоролике с Зеленским и грузовиком: «приходи на дебаты - и все закончится»

Президент отметил, что не хочет "меряться роликами" с оппонентом.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко, отвечая на вопрос относительно видеоролика, в котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил, что не хочет «меряться роликами», а чтобы креативные агентства, которые распространяют соответствующие материалы, прекратили это делать, его оппоненту следует прийти и вести дебаты с ним.

Читайте также"Трэш", с которым Украина еще не сталкивалась": у Зеленского прокомментировали скандальное видео с фурой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве, отвечая на вопрос, причастен ли его штаб к изготовлению видеоролика, в котором его оппонента во втором туре президентских выборов сбивает грузовик.

«80% возгласов и негативной информации в СМИ были посвящены Петру Порошенко и лишь 20% - иному кандидату. Счастлив ли я от этого? Нет. Была ли это правдивая информация? В большинстве своем - нет, но должны ли мы в связи с этим сворачивать свободу слова? Нет, потому что это есть признак демократической страны», - заявил он.

«Относительно изготовления роликов? Я не хочу меряться роликами, я категорический противник виртуальной кампании, и для того, чтобы народное творчество того или иного кандидата или того или иного креативного агентства поубавило свой пыл, есть единственный инструмент – дебаты, приди, скажи и ответь - и все закончится», - добавил Порошенко.

Он отметил, что ему как гражданину Украины не нравится, когда кандидат в президенты избегает дебатов.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в штабе Зеленского заявили, что их кандидату могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского.

В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.