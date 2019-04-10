Мэр Черкасс назвал "аморальными" борды Порошенко с Путиным и пообещал их демонтировать

Власти Черкасс пригрозили рекламным агентствам демонтажем конструкций, на которых размещена скандальная агитация.

В Черкассах обещают демонтировать билборды кандидата в президенты Украины Петра Порошенко с изображением президента России Владимира Путина, если такие появятся.

Об этом городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил на странице в Facebook.

"Сейчас во многих городах Украины размещают билборды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина. Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!", – заявил Бондаренко.

"Этот подонок нанес столько вреда нашей Украине, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужно", – добавил городской голова Черкасс.

Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

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Эта реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.

В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен "сильный президент и верховный главнокомандующий".