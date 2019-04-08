В МВД заверили о соблюдении политической нейтральности во время второго тура президентских выборов

Советник Авакова заявил, что все органы министерства будут придерживаться безупречной политической нейтральности в отношении каждого из кандидатов на пост президента.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко уверяет о соблюдении органами МВД политической нейтральности во время второго тура президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Варченко заявил на брифинге в Киеве.

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«Национальная полиция, Национальная гвардия, ГСЧС, Госпогранслужба, Миграционная служба и собственно МВД, которое их координирует, будет придерживаться безупречной политической нейтральности по каждому из кандидатов на пост президента», - сказал он.

Варченко отметил, что органы МВД соблюдали "политическую нейтральность" по 39 кандидатам в президенты, которые были в первом туре.

«Мы так же гарантируем украинскому обществу, что политическая нейтральность со стороны нашей системы и каждого отдельного ее члена будет соблюдена и на второй тур выборов», - добавил он.

«Относительно обоих кандидатов, вышедших на повторное голосование, будет соблюдаться политическая нейтральность со стороны системы МВД, так же как и права, свободы каждого из кандидатов будут обеспечены во время агитационной кампании накануне повторного голосования, так и в день повторного голосования, и за днем повторного голосования. Когда надо будет рассматривать те обращения и производства, и административные протоколы, которые возникнут в этом процессе», - отметил советник министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля 2019 года.