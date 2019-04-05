Порошенко резко отреагировал на предложение Зеленского о Тимошенко-арбитре на дебатах

Глава государства считает, что это также неуважение к избирателям лидера ВО «Батькивщина».

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко считает неуважением и недостойным отношение к лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко предложение стать арбитром в его дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил после сдачи необходимых анализов на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК «Олимпийский».

«Моя позиция такова: дебаты - это не шоу, я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение - это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место и, кстати, неуважение к её избирателям, а более 2,5 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну», -заявил он.

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Порошенко отметил, что «подобное отношение» к Тимошенко и ее избирателям считает «недостойным».

Как сообщал УНИАН, 4 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко быть арбитром в его дебатах с кандидатом в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко.

Ранее, 3 апреля, Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны состояться на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.