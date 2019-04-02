Геращенко подала законопроект о дебатах перед вторым туром выборов президента

Ирина Геращенко настаивает, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны встретиться и ответить на вопросы избирателей и оппонентов.

Народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко (первый заместитель председателя Верховной Рады, внефракционный) и Мария Ионова (заместитель председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, член фракции «БПП») зарегистрировала законопроект об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов в Украине.

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

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Она настаивает, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны встретиться и ответить на вопросы избирателей и оппонентов.

Геращенко убеждена, что «Зеленский боится дебатов». Она сравнивает данную ситуацию с ситуацией, которая сложилась в 2004 году, когда во второй тур выборов вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Геращенко тогда поддерживала Ющенко и выступала за дебаты.

31 марта в Украине состоялись выборы президента. Владимир Зеленский опережает действующего президента Петра Порошенко на 14%, согласно промежуточным данным ЦИК.

Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов: «Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты».

Зеленский заявил, что готов прийти на них, "если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95"."