ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями с трех избирательных округов

По состоянию на 1 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования в трех территориальных избирательных округах (№ 51, № 146, № 213).

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий о результатах голосования в трех территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

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«Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев)», - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования в трех территориальных избирательных округах (№ 51, № 146, № 213).

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 2 апреля.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК 85,9% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,33% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,01% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,29%.