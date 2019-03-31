В Центризбирком поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах

Большинство из этих жалоб несущественны по содержанию, их обрабатывают члены Центризбиркома.

Центральная избирательная комиссия получила 11 жалоб о нарушениях во время голосования на президентских выборах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая.

"Выборы проходят в штатном режиме. В ЦИК поступило всего лишь 11 жалоб и в настоящее время они находятся на рассмотрении у членов Центризбиркома", - отметила она.

По словам секретаря Комиссии, в большинстве случаев жалобы не существенны по содержанию, кроме того, ЦИК еще анализирует, соответствуют ли они требованиям законодательства.

"Пока они просто зарегистрированы как входящая корреспонденция", - отметила секретарь ЦИК.

Бернацкая добавила, что ряд вопросов в жалобах касаются зарубежного избирательного округа.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

По состоянию на 15.00, по данным из 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах составляет 45,04%. По состоянию на 16.00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто восемь уголовных производств.