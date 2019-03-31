Денисова получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав

Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках.

По состоянию на 19:00, к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой поступило 702 обращения о нарушениях прав избирателей во время голосования на выборах президента.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 19:00 поступило 702 обращения. Из них по телефону - 475 и 184 электронных. В частности, 31 марта мы получили 455 обращений. Из них 343 поступило на нашу «горячую линию». Электронные - 69. К представителям обратились 87 заявителей. Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках", - сообщила Денисова.

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Однако, по ее словам, актуальным остается вопрос реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок. Для голосования на дому необходимо иметь медицинскую справку, которая подается с заявлением в участковую комиссию.

«Также наши мониторинговые группы сегодня столкнулись с несвоевременным открытием избирательных участков (после 8:00). По этому вопросу на «горячую» телефонную линию поступило 15 сообщений и 11 от моих представителей в областях. Надеюсь, что избирательные участки будут работать по графику, установленному законодательством», - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в полиции отчитались о нарушениях на выборах президента. В частности, по состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.