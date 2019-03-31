В полиции отчитались о нарушениях на выборах президента

К правоохранителям поступило 1612 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

По состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.

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Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, по состоянию на 18.00 в правоохранительные органы поступило 1612 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Среди заявлений о правонарушениях 112 связаны с незаконной агитацией, 97 - с фотографированием бюллетеней, 35 - с вероятным подкупом избирателя, 30 - с повреждением бюллетеней, 17 - с неподтвержденными заявлениями о заминировании избирательных участков, 10 - с попытками вынести бюллетени за пределы участка.

По его словам, больше всего заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, зафиксировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Харьковской областях.

«В целом, ситуация на территории страны в день выборов спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов», - добавил Шкиряк.