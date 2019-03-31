В Украине стартовали очередные президентские выборы

В избирательные бюллетени внесены 39 кандидатов в президенты Украины.

Сегодня в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты: Игорь Шевченко (самовыдвиженец), Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии), Валентин Наливайченко (кандидат от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»), Виталий Скоцик (самовыдвиженец), Анатолий Гриценко (кандидат от партии «Гражданская позиция»), Виталий Куприй (самовыдвиженец), Геннадий Балашов (кандидат от партии «5.10»), Ольга Богомолец (самовыдвиженка), Александр Шевченко (кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Роман Насиров (самовыдвиженец), Юрий Бойко (самовыдвиженец), Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец), Александр Вилкул (кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития»), Юлия Тимошенко (кандидат от партии «ВО «Батькивщина»), Александр Мороз (кандидат от партии« Социалистическая партия Александра Мороза»), Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслан Кошулинский (кандидат от партии «ВО «Свобода»), Александр Данилюк (самовыдвиженец), Сергей Тарута (Кандидат от партии «Основа»), Владимир Зеленский (кандидат от партии «Слуга народа»), Инна Богословская (самовыдвиженка), Игорь Смешко (самовыдвиженец), Николай Габер (самовыдвиженец), Юрий Деревянко (кандидат от партии «Воля»), Роман Безсмертный (самовыдвиженец), Виктор Бондарь (кандидат от партии «Видродження»), Сергей Носенко (самовыдвиженец), Руслан Ригованов (самовыдвиженец), Виктор Кривенко (кандидат от партии «Народный рух»), Андрей Новак (кандидат от партии «Патриот"), Василий Журавлев (кандидат от партии «Стабильность»), Юрий Тимошенко (самовыдвиженец), Петр Порошенко (самовыдвиженец), Юрий Кармазин (самовыдвиженец), Юлия Литвиненко (самовыдвиженка), Александр Ващенко (самовыдвиженец), Владимир Петров (самовыдвиженец) и Александр Соловьев (кандидат от партии «Разумная сила»).

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В Украине создано 199 избирательных округов. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 888. В заграничном избирательном округе будет работать 101 избирательный участок. При этом 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины Центризбирком ликвидировал 5 избирательных участков в России.

ЦИК зарегистрировала 2 тыс. 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.

К обеспечению общественного порядка в Украине в день выборов будут привлечены более 135 тысяч правоохранителей.

Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

В случае проведения второго тура ЦИК официально должна объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента - состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.