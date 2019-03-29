Безопасность в день выборов обеспечат более 135 тысяч правоохранителей - Аваков

Аваков призвал избирателей не участвовать в схемах, связанных с покупкой-продажей голосов.

Безопасность граждан Украины на выборах президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Прошу вас не участвовать в любых сомнительных схемах, связанных с покупкой-продажей голосов, нечестных нелегитимных процедурах голосования! Не участвуйте во лжи и ложных действиях», - призвал глава МВД.

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Аваков напомнил, что безопасность на выборах 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысяч правоохранителей, а возле каждого избирательного участка будут постоянно дежурить 2 сотрудника полиции и один спасатель. «Маршруты 3246 патрульных экипажей с 11 400 полицейскими переориентированы так, чтобы они могли прибывать на вызов к избирательному участку максимально оперативно», - добавил он.

Аваков добавил, что для обеспечения фиксации и квалификации правонарушений во всех населенных пунктах будут дежурить группы быстрого реагирования патрульной полиции, а для проведения следственных действий сформировано 1 127 следственно-оперативных групп, включающих 4 500 полицейских. «По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции – 147 групп (223 человека) и ГСЧС -- 71 группа (339 специалистов), включая кинологов и четвероногих помощников, и 107 радиохимических расчета (325 человек)», - уточнил он.

По словам министра, в режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД, а в резерв дополнительно заступят на дежурство 8 213 бойцов Нацгвардии и 3 600 полицейских. «Если Вы заметили нарушение избирательного законодательства или общественной безопасности – обратитесь к полицейскому или к любому сотруднику МВД: спасателю, нацгвардейцу, пограничнику», - призвал он граждан.

Аваков сообщил, что в Ситуационном центре МВД круглосуточно работает горячая линия +38044-254-97-56. Для приема информации от иностранных наблюдателей в Центре дежурят полицейские, владеющие английским. Информацию также можно направлять на электронную почту redactor@police.gov.ua.

«МВД вне политики. Наша цель – честные и прозрачные выборы, безопасность и порядок при голосовании, обеспечение невмешательства в работу комиссий при подсчете голосов и транспортировке протоколов», - подчеркнул глава МВД.