Наливайченко: нельзя допустить ущемления социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

Он подчеркнул, что должна быть разработана и должным образом профинансирована из бюджета национальная программа поддержки семьям, где есть детки с особыми потребностями.

Государство должно гарантировать детям с особыми потребностями доступ к качественному образованию, в том числе и высшему, а далее обеспечить полную социализацию, включение каждого такого ребенка в общество.

Об этом кандидат в президенты Валентин Наливайченко заявил сегодня в г. Вишневое Киевской области.

В последний день предвыборной агитации он встретился с родителями детей с особыми потребностями, которые попросили помочь с помещением для Инклюзивно-ресурсного центра Киево-Святошинского района. Центр существует фактически лишь на бумаге: на 8 кв. метрах, где помещаются лишь два стола. Все обращения к власти с просьбой выделить помещение, где бы дети могли заниматься с педагогами, не принесли результатов.

«Это не допустимо! Власть должна поименно знать всех мам и пап, всех деток, которым нужна помощь», - считает Наливайченко.

Он подчеркнул, что должна быть разработана и должным образом профинансирована из бюджета национальная программа поддержки семьям, где есть детки с особыми потребностями.

«Имею в виду снижение на 50% коммунальных тарифов для семей, имеющих детей с инвалидностью подгруппы "А", обеспечение бесплатными лекарствами и средствами гигиены. Я уже не говорю о безбарьерности – пандусы, подъемники – этот вопрос уже давно должен быть закрыт в нашем обществе». – сказал Наливайченко.