The Economist: Украинцы готовы выбрать президентом даже стул

Избиратели в Украине устали от старых элит и хотят видеть в политике новые лица, прощая им все сомнительные стороны.

Наиболее обнадеживающая вещь на нынешних выборах украинского президента в том, что никто не знает наверняка, кто победит. С такой точки зрения, демократия в Украине здоровая. Во всяком случае она точно здоровее, чем у ее постсоветских соседей: России и Беларуси.

Об этом пишет The Economist, напоминая, что по опросам перед выборами комедийный актер Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку. Нынешний президент Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко борются за второе место. Бывший министр энергетики Юрий Бойко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко отстают в гонке, занимая четвертое и пятое места соответственно. Четверть избирателей еще не определились. И ни один из почти 40 кандидатов вряд ли сможет одержать уверенную победу в первом туре 31 марта, поэтому стоит готовиться и ко второму, который пройдет 21 апреля.

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Вместе с тем, напряженное предвыборное соревнование маскирует другие украинские недуги. Обвинения в скупке голосов звучат ежедневно. Украинские олигархи продолжают влиять на процесс через подконтрольные им СМИ. А неопределенность результата также отражает глубокое разочарование среди людей. Революция на Майдане, которая пять лет назад свергла режим Виктора Януковича, дала шанс избавиться от продажных политиков. Определенные реформы действительно были проведены. А курс на интеграцию с Западом был установлен. И в отличие от предыдущих гонок, нынешняя – это не выбор между сближением с Россией или Западом. В этом виноват также российский президент Владимир Путин, который аннексировал Крым и устроил военное вторжение в восточные украинские регионы.

Вместе с тем, коррупция и корыстные интересы до сих пор процветают в Украине. Украинцы меньше доверяют своему правительству, чем жители любой другой страны, о чем свидетельствуют данные Gallup. Лишь 9% уверены в чиновниках, а 91% убежден, что они коррумпированы.

По мнению издания, это недоверие к истеблишменту и объясняет феномен Владимира Зеленского. Он один из самых популярных актеров в Украине, известный ролью в сериале «Слуга народа». Эпизод из сериала, в котором его герой, став президентом, красноречиво ругает коррупцию, стал вирусным. Зеленский назвал свою политическую партию так же, как и сериал. The Economist также добавляет, что во время предвыборной гонки актер стилизовал свою кампанию так, чтобы она напоминала популярного киногероя, стирая линию между действительным и желаемым.

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Однако, украинцы отчаянно хотят увидеть в политике новые лица. Поэтому они готовы закрыть глаза на то, что Зеленский не имеет политического опыта и не выражает четко свои политические позиции.

«Даже стул мог бы баллотироваться, а они бы за него проголосовали», - сказал изданию неназванный западный дипломат.

В украинской политике не много старших деятелей, чем Порошенко и Тимошенко. Кондитерский магнат и экс-министр иностранных дел стал президентом в 2014 году, пообещав искоренить коррупцию. Но теперь Порошенко погряз в обвинениях во взяточничестве против его окружения. Поэтому свою кампанию он сфокусировал на развитии государства и вопросах безопасности. Тимошенко же борется за президентство с неубедительным слоганом «Новый курс». Ее наиболее привлекательным политическим призывом стал протест против повышения цен на газ.