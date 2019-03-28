Сайдик: достижение мира на Донбассе - одна из главных тем перед выборами в Украине

Спецпредставитель ОБСЕ заверяет, что будет прикладывать все усилия для достижения мира на востоке Украины.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик заявляет, что за четыре дня до выборов президента Украины вопрос достижение мира на Донбассе является одной из главных тем предвыборной дискуссии.

Об этом Сайдик заявил в Минске, сообщается на сайте ОБСЕ.

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«На сегодняшний день осталось четыре дня до выборов в Украине. Наблюдая избирательную кампанию и общаясь с людьми, я убедился, что достижение мира на востоке Украины является одной из главных тем предвыборной дискуссии. Я это заметил также во время моей недавней поездки в западную Украину. Это показывает, что наша работа здесь, в Минске, существенна, и многие люди в Украине ждут от нас истинных результатов, а именно мира. Я хочу только сказать, что и ОБСЕ, и я лично и впредь будем прилагать все усилия, чтобы достичь этой цели», - отметил Сайдик.

Также он напомнил, что 20 марта из ОРЛО украинской стороне было передано 60 заключенных, которые пожелали отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.

«Приветствуя этот факт, я хочу подчеркнуть необходимость дальнейшей передачи таких заключенных, чтобы они смогли отбывать наказание ближе к их родным и близким», - сказал Сайдик.

Вместе с тем, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что гуманитарная рабочая подгруппа продолжила дискуссии по обмену удерживаемыми лицами и улучшению условий пересечения линии соприкосновения.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что посол Эртурул Апакан в своем отчете о работе подгруппы по безопасности выразил обеспокоенность «растущим количеством нарушений режима прекращения огня».

«Он подчеркнул необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности гуманитарного разминирования», - сообщил Сайдик.

«Экономическая рабочая подгруппа, среди прочего, продолжила поиск решений актуальных вопросов водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения, как и обсуждение некоторых аспектов восстановления и улучшения мобильной связи на основе системы Vodafone», - добавил он.

«Политическая рабочая подгруппа продолжила обмен мнениями по своей традиционной повестке дня – имплементации «формулы Штайнмайера», амнистии и местным выборам в ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями», - подытожил спецпредставитель ОБСЕ.