В МВД призывают избирателей не голосовать за умерших, потому что этим "подпишут себе приговор"

У ведомства есть база всех умерших за последние годы людей, которую оно получило от Минюста.

В Министерстве внутренних дел призывают не голосовать за умерших на выборах президента Украины, которые состоятся уже в это воскресенье, 31 марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол. По его словам, у МВД есть база всех умерших за последние годы людей, которую ведомство получило от Минюста, «и если будет установлен факт голосования бюллетенем умершего человека, то тот, кто голосовал, и тот, кто выдал бюллетень, «подпишут себе приговор в тюрьму».

«Сегодня нет шансов голосовать за тех, кто уехал, кто умер, и в случае вброса бюллетеней, это будет выявлено, соответственно, и член комиссии и избиратель будут выявлены», - подчеркнул Апостол.

Кроме того, он добавил, что, по прогнозам МВД, около 20% избирателей, находящихся в Украине, примут участие в выборах. Учитывая это, в МВД предлагают наблюдателям, доверенным лицам кандидатов в президенты считать количество избирателей, которые придут на участок. И если окажется, что количество бюллетеней в ящиках будет больше числа избирателей, пришедших на голосование, то это будет означать фальсификацию и нужно будет написать заявление об этом председателю участковой комиссии и вызвать полицию для фиксации преступления.

Апостол считает, что на нынешних выборах будут желающие воспользоваться соблазном, чтобы вбросить бюллетени за отсутствующих на участке людей.