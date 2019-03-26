New York Times: На Западе боятся остановки реформ в Украине при любом президенте

У каждого из главных кандидатов могут найтись свои причины, из-за которых он не сможет продолжить необходимые изменения.

Сторонники Украины на Западе боятся, что следующий украинский президент может не захотеть или оказаться не способным ускорить проведение реформ, в которые они много инвестировали в течение последних пяти лет. И это касается всех кандидатов.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что предвыборная гонка сузилась до трех главных претендентов на президентское кресло. Теперь за него борются действующий украинский лидер Петр Порошенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и комедийный актер Владимир Зеленский, который играл вымышленного президента в популярном сериале. Западные дипломаты, которые работают в Киеве, говорят о сомнениях, что каждый из тройки сможет эффективно провести реформы, обуздать коррупцию и добиться продолжения потока помощи.

«Мы точно знаем, что будет при Порошенко. Мы думаем, что знаем, что будет при Тимошенко. В отношении Зеленского у нас нет никаких догадок», - сказал изданию один неназванный дипломат.

«Все они имеют какие-то недостатки. Здесь нет кандидата, которому можно было бы сказать однозначное «Да»», - добавил другой.

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Издание напоминает, что Украина остается узлом, в котором происходит конфронтация между Западом и Россией. Эту роль она получила после революции в 2014 году, которая свергла режим пророссийского президента Виктора Януковича, а также после решения России аннексировать украинский Крым. Запад отреагировал на последнее санкциями. Война против российских сил на Донбассе продолжается уже пять лет. Украина старалась изо всех сил, чтобы сохранить свою проблему на международной повестке дня, а также начала двигаться в сторону членства в ЕС и НАТО.

Последовательные раунды санкций против России демонстрируют, что Запад до сих пор хочет помогать Украине и не допустить российское вмешательство в других постсоветских странах. Но инвесторы нервничают. Неоднородные успехи Киева в проведении реформ, а также европейские собственные проблемы, такие как Brexit и подъем Китая, усложняют задачу по обузданию так называемой «украинской усталости». В идеале Евросоюз хотел бы видеть Украину стабильной демократией с верховенством закона и способностью защитить себя от России. Но европейское единство в отношении санкций очень хрупкое. Италия, Греция, Венгрия и некоторые другие страны, близкие к Москве, хотят восстановить с ней экономические отношения. Украинский президент, непроводящий реформы, может изменить баланс в пользу России и подорвать отношения с союзом, который дал украинцам право безвизовых путешествий.

«Украина сейчас рискует растратить добрую волю и веру в нее, которую она получила в 2014 году. Правительство рассчитывает, что его будут поддерживать в любом случае», - сказал второй из дипломатов.

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Издание пишет, что Порошенко хвалят за то, что он смог сплотить Украину в хаотичные времена после аннексии Крыма, укрепил армию и провел некоторые реформы, в частности в банковском и энергетическом секторах. Но его антикоррупционные усилия не зашли далеко. А очевидная культура безнаказанности, в которой чиновников не сажают за решетку за хищение государственных средств и взяточничество, разочаровала избирателей. Не имея лучшего выбора, ЕС занял позицию, из которой он настаивает на реформах и поддерживает прозападный курс Украины, но при этом не склоняется ни к одному из кандидатов.

"У Порошенко очень четкая линия, по крайней мере на бумаге. Он противостоит России и остается проевропейским. Он не был идеальным, но мы его хотя бы знаем, мы с ним уже работали», - сказал неназванный дипломат ЕС в Брюсселе.

«Очень важно, чтобы следующий президент был благосклонен к реформаторской повестке дня. Потому что мы очень много вложили в это. Без этого и без однозначной линии по России отношения будут ухудшаться», - добавил он.

Зеленский, который лидирует в опросах перед выборами, остается для дипломатов загадкой. Его популярность опирается на разочарование избирателей и на желании увидеть в политике новые лица. Однако, его неопытность тревожит дипломатов, так же как и разговоры о его связи с миллиардером Игорем Коломойским. Хотя они оба отрицают, что как-то связаны.

«Зеленский лишь марионетка? Не думаю. Удвоит ли он усилия в деле о ПриватБанке через все доступные юрисдикции? Здесь можно только догадываться», - сказал один западный дипломат.

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Издание пишет, что, по словам троих дипломатов, на встрече с европейскими послами в феврале Зеленский хорошо себя показал, отбрасывая свою карьеру актера и акцентируя внимание на эффективности в роли продюсера и менеджера. Во всяком случае, он произвел впечатление «светлой личности», как сказал один из дипломатов. Он добавил, что, согласно с оптимистичными взглядами, Зеленский может окружить себя реформаторами, которые будут относиться к нему как к «чистой странице», на которой они напечатают свое видение.

«Неправильно ожидать многого от того, у кого нет политического опыта. Он кажется достаточно искренним. Но мы можем судить только по поступках», - отметил другой дипломат.

Представитель еще одной страны сказал изданию, что Зеленский произвел впечатление умного человека, однако он не акцентировал внимание на своем четком видении и политических подходах. Но, по мнению западных дипломатов, искренности актера и кандидата в президенты может оказаться недостаточно, чтобы провести необходимые реформы через враждебный парламент, где сейчас у него нет благосклонных депутатов.

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Тимошенко, которая дважды была премьер-министром, тоже вызывает смешанные чувства у ЕС. Европейцы были на ее стороне с 2011 года, когда Янукович незаконно бросил ее в тюрьму. Но соглашение от 2009 года о поставке газа, которое она заключила, теперь считают более выгодным России, чем Украине. Некоторые комментарии тоже ослабили веру в то, что она готова проводить реформы.

«В определенной степени она потеряла блеск мученицы», - сказал изданию чиновник ЕС в Брюсселе.

Во всяком случае, с точки зрения Запада, сильной стороной нынешних выборов стало то, что они точно соревновательные. Нередко на это указывают в сравнении с Россией, где кандидаты Кремля безусловно доминируют.