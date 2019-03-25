Еврокомиссия завершила подготовку к "жесткому" Brexit

В Еврокомиссии отметили, что несмотря на то, что сценарий "жесткого" Brexit нежелателен, ЕС готов к нему.

Еврокомиссия завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit на фоне все большего роста рисков того, что Великобритания выйдет из ЕС 12 апреля без соглашения с Брюсселем.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

"Вместе с тем Еврокомиссия продолжает оказывать поддержку администрациям в ходе их подготовки и призывает граждан ЕС и бизнес к формированию собственной осведомленности о последствиях возможного сценария Brexit без соглашения и завершения своей подготовки к такому сценарию", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что несмотря на то, что сценарий "жесткого" Brexit нежелателен, ЕС готов к нему.

ЕК начала работу над подготовкой к сценарию "жесткого" Brexit с декабря 2017 года. За это время она опубликовала три сообщения о готовности к такому сценарию, три коммюнике Еврокомиссии, представила 19 законодательных предложений. 17 предложений уже или одобрены Европарламентом, или согласованы ЕП и Советом ЕС. Подготовка к одобрению остальных двух предложений завершается.

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Еврокомиссия также провела широкие технические обсуждения с 27 странами-членами ЕС по вопросам готовности и непредвиденных действий, а также по конкретным отраслевым, правовым и административным вопросам. Сообщается, что ЕК считает высоким уровень подготовки государств-членов ко всем сценариям Brexit.

На прошлой неделе ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.