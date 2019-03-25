Тимошенко подвинула Порошенко в президентском рейтинге - новый опрос

Новый опрос подтвердил лидерство Зеленского в президентском рейтинге. Действующий глава государства - на третьем месте.

По результатам совместного исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг) 5-14 марта 2019 года, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Юлию Тимошенко поддерживают 16,6%. Петр Порошенко - на третьем месте с 16,4% голосов.

За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 9,7%, Юрия Бойко – 8,4%, Олега Ляшко – 5,3%, Александра Вилкула – 4,0%, Игоря Смешко – 3,7%. Рейтинг других кандидатов – ниже 2%.

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К этому времени практически каждый четвертый не определился с выбором. Больше всего таких на Галичине, Севере, в Центре и на Востоке страны.

Зеленский имеет прочные электоральные позиции на Юге и Востоке, также в Центре, на Западе, Севере и в столице. Тимошенко и Порошенко – в центрально-западных макрорегионах. Гриценко – на Западе и в Галичине, а Бойко и Вилкул – на Юге, Востоке и Донбассе. Ляшко имеет относительно высокую поддержку в регионах Запада, Центра и Севера.

Зеленский - лидер симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко – среди старших избирателей. Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко – женщины.

Отмечается, что антирейтинг кандидатов возглавляет Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовала бы за него ни при каких обстоятельствах.

Выборка: 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

Ранее были представлены результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 марта 2019 года. Согласно им, рейтинг шоумена Владимира Зеленского в списке кандидатов в президенты перевалил за 30% - за него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Дальше шли президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).