Только 12% украинцев верят в честные выборы – Gallup

Это значительный спад по сравнению с данными 2014 года, когда избирательной системе в Украине доверяли 26%.

Самый высокий в мире уровень недоверия украинцев к власти распространяется и на органы, ответственные за организацию и проведение выборов.

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Об этом сообщает аналитически-консультативная фирма Gallup, передает радио Свобода. По данным специалистов, лишь 12% опрошенных в Украине в 2018 году сказали, что они уверены в честности выборов. Это значительный спад по сравнению с данными 2014 года, когда избирательной системе в Украине доверяли 26%.

Аналитики также отмечают, что граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Согласно социологическим опросам, ни один из 39 кандидатов на пост не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей. При необходимости второй тур выборов состоится 21 апреля.