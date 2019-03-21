Выборы 2019: когда Национальный экзит-полл обнародует окончательные результаты

Национальный экзит-полл — результаты опроса избирателей на выходе из участков.

Национальный экзит-полл обнародует предварительные результаты голосования на выборах президента Украины в 19:45 31 марта. В 23:00 будут известны окончательные результаты подсчета опрошенных.

Об этом на пресс-конференции, посвященной описанию работы Национального экзит-пола в день выборов, сообщила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает "Громадське радіо".

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«Почти 70% граждан не верят в выборы, поэтому очень необходимо такое исследование, которое будет объективным», — сказала Бекешкина и добавила, что Национальный экзит-полл не финансируется ни одной политической организации, а имеет иностранных доноров.

«Национальный экзит-полл — результаты опроса избирателей на выходе из участков. Представители экзит-полла не опрашивают людей за границей, в больницах и местах временного содержания: тюрьмы, СИЗО», — сообщила она.

Национальный экзит-полл будут проводить социологические компании Украины: КМИС и Центр Разумкова. Это уже 15-й экзит-полл, который «Деминициативы» проводят на выходе с избирательных участков.