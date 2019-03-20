Скандал с Ляшко: Аваков предлагает "закрыть" заседания Кабмина перед выборами

Сегодня Ляшко вместе с группой народных депутатов прервал заседание Кабмина, требуя не продлевать контракт с Коболевым.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что следующие заседания Кабинета министров должны пройти в закрытом режиме из-за попыток некоторых народных депутатов превратить их в трибуну для агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

"При всем уважении к мнению народных депутатов, я предлагаю на период избирательной гонки делать заседания правительства закрытыми, чтобы мы могли работать, а не использовать работу правительства для трибуны агитации", - сказал Аваков.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что не считает, что это решение будет воспринято положительно, в том числе обществом. "Если бы сейчас это правило работало, куда бы пошел Ляшко? Ну вот что ему реально делать? С кем он может еще поспорить?", - сказал Гройсман.

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На это Аваков ответил, что в таком случае депутат мог бы пойти к избирателям, а члены правительства смогли бы спокойно работать.

"Если они будут приходить, тогда будем просить в закрытом режиме. Если они - по делу, то мы будем в закрытом режиме с ними общаться", - заверил Гройсман и напомнил, что до президентских выборов осталось всего одно заседание Кабмина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов прервал заседание Кабинета министров, требуя не продлевать контракт с главой правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"На каком основании вы продлеваете контракт с Коболевым? Вы для чего продлеваете контракт?", - спрашивал Ляшко у Гройсмана. После непродолжительной перепалки премьер дал Ляшко слово для выступления. Председатель Радикальной партии предложил не продлевать контракт с Коболевым, а также отменить решение о повышении цен на газ для населения.