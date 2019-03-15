Окружные избирательные комиссии сами закупят архивные боксы, тендер на которые не состоялся - ЦИК

Заместитель председателя ЦИК уточнил, что речь идет о боксах для перевозки документов участковых избирательных комиссий, а не бюллетеней. Всего ЦИК провела 28 тендеров на закупку товаров и услуг.

Архивные боксы, тендер на которые не состоялся, закупят окружные избирательные комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ЦИК провела 28 тендеров на закупку товаров и услуг, для того чтобы выборы были проведены должным образом, но два тендера не состоялись.

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Радченко отметил, что один из не состоявшихся тендеров - это тендер на закупку архивных боксов. Он заметил, что перевозить в этих боксах должны документы участковых избирательных комиссий: списки избирателей, протокольные решения участковой комиссии и другие, а не бюллетени.

"Поскольку тендер не проведен, ЦИК обратилась с письмом к окружным избирательным комиссиям, и они сами закупят архивные боксы в количестве два бокса на маленький и средний участок и по три - на большой. В случае, если средств не хватает, ОИК внесут изменения в свои сметы, а ЦИК их утвердит", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

Он также в очередной раз добавил, что система закупок не адаптирована под быстротечность и сроки избирательного процесса, поэтому без изменений законодательства ее использование на будущих выборах будет очень проблематичным.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в ЦИК заявили об отмене тендера на закупку архивных боксов и угрозе срыва закупки транспортных услуг и канцелярских принадлежностей для ОИК. Тендерные предложения, полученные комиссией, содержали неполный комплект документов, поэтому их отклонили как не соответствующие условиям тендерной документации, а торги отменили. В комиссии отметили, что за время, оставшееся до дня голосования, повторные торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов провести уже невозможно.

В ЦИК отметили, что эти выборы президента стали первыми, когда комиссии приходится применять закон "О публичных закупках", а определенные им временные рамки не учитывают быстротечность избирательного процесса.