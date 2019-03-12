Гриценко обвинил СБУ в срыве его встречи с избирателями в Мариуполе

Кандидат в президенты заявил, что требует отставки главы СБУ.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко вынужден был отменить запланированную и уже анонсированную на 13 марта встречу с избирателями в Мариуполе.

Как написал политик в своем блоге на сайте «Украинской правды», СБУ объявила именно в день его приезда и на следующий за ним День добровольца наивысший "красный" уровень террористической угрозы, и ввела в действие соответствующие ограничения.

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«Почему я им не верю? Потому что Закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает абсолютно четкое определение: "красный", самый высокий, реальный, уровень террористической угрозы вводится (внимание!) – "в случае совершения террористического акта". Не в ожидании – в случае совершения, так и только так требует Закон! Кто-то из Вас слышал или знает о совершенном в Мариуполе теракте? Нет», – пишет Гриценко.

Он отмечает, что даже если бы произошел теракт, о котором знает лишь спецслужба, тогда есть два вопроса: почему СБУ людям о теракте не сообщает и почему СБУ не вводит "красный" уровень угрозы немедленно, а откладывает до среды. «СБУ дает террористам целых двое суток, чтобы замести следы?», – иронизирует политик.

«А может, дела еще хуже: СБУ сама планирует совершить/имитировать теракт в Мариуполе именно в среду-четверг? И завралась или запуталась в пресс-релизе с датами и уровнями угроз?», – добавил Гриценко.

Кандидат в президенты подчеркнул, что не верит этому сообщению и требует отставки председателя СБУ.

«А его начальника – гаранта, который сам еженедельно безосновательно пугает всех нас "широкомасштабным наступлением" и даже играл не так давно с "военным положением" – народ отставит 31 марта. А у жителей Мариуполя за сорванную встречу прошу прощения. Игрища мародеров скоро закончатся, и мы с Вами обязательно встретимся», – написал Гриценко.