Гриценко рассказал, кого назначит генпрокурором в случае победы на выборах

Также Гриценко сообщил, что Генштаб должен возглавлять "не политик, а военный человек", и на эту должность у него есть две кандидатуры.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы пост генпрокурора займет Давид Сакварелидзе.

Об этом Гриценко заявил 8 марта в программе "Face2Face" в эфире телеканала ZIK.

"Утром я еще определялся среди трех кандидатур. Я уже определился. Мой кандидат на должность генпрокурора Давид Сакварелидзе", - заявил он.

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Гриценко добавил, что "этот человек показал нулевую толерантность к коррупции" и, "в отличие от нынешней балаболки, имеет юридический диплом, знает, что такое закон и его рамки".

"Он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а будет держать планку правоохранительного органа, которая сейчас нужна стране. ... В этом я абсолютно уверен, - отметил политик.

Также Гриценко сообщил, что Генштаб должен возглавлять "не политик, а военный человек", и на эту должность у него есть две кандидатуры. По его словам, оба - действующие генерала в Вооруженных силах, однако их имен он не будет обнародовать, поскольку их "сразу уволят".